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    Думки вголос

    Ситуація на Близькому Сході. Навіщо туди полетів Байден

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

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    Байден у своєму турне буде вмовляти саудитів на придушення путінського режиму - Ситуація на Близькому Сході. Навіщо туди полетів Байден
    Байден у своєму турне буде вмовляти саудитів на придушення путінського режиму
    фото: joebiden/facebook

    Про можливе створення повноцінного «близькосхідного НАТО»

    Мовою оригіналу

    Сегодня президент США Джозеф Байден начинает свое турне по Ближнему Востоку. Он приедет в Израиль и Палестину, а затем отправится в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Сальманом.

    Одним из вопросов, который будет составлять основу повестки этого визита, станет формирование новой пост-американской архитектуры безопасности в регионе, в которой Вашингтон стремится сохранить лидерство.

    Ключевая задача Белого Дома – создать/помочь построить региональную коалицию, в которую войдут дружественные страны, и которая будет защищать основные интересы США, а также сдерживать влияние конкурентов – Ирана, России, Китая, может быть Турции или кого-то другого, кого США будут считать противником.

    Постепенный уход США с Ближнего Востока, начавшийся при позднем Обаме, остался в повестке Байдена

    Но прежде, чем самоустраниться от региональных процессов для переориентации на стратегическое противостояние с Китаем, Штатам нужно, чтобы тот вакуум влияния, который они оставляют, заполнили партнеры и союзники, а не враги и соперники.

    Поэтому, много внимания уделяется тому, чтобы направить процесс кристаллизации нового регионального порядка в нужное русло, чтобы в его основе лежала связка Израиль + аравийские монархии + традиционные союзники США, такие как Египет, Иордания, Марокко, может быть Турция, если её удастся перетащить в прозападный лагерь в 2023 году.

    И поэтому в преддверии визита в прессе так много писали о разного рода соглашениях между Израилем и аравийскими монархиями, а также по этой причине Байден продвигает идею Трампа, пытаясь расширить Авраамовые соглашения за счет Саудовской Аравии, которую президент США будет сближать с Тель-Авивом.

    На мой взгляд, создание прям полноценного «ближневосточного НАТО», как некоторые в СМИ называют этот проект Вашингтона, невозможно в ближайшее время по нескольким причинам.

    Первая – недоверие между арабами и Израилем. Одно дело, когда речь идет о естественной коммерческой выгоде от израильско-аравийского партнерства, которая лежала в основе Авраамовых соглашений, а другое дело – строить систему коллективной безопасности и работать сообща над региональными проблемами. Быстро такой опыт не появляется, особенно учитывая токсичность Израиля среди населения арабских стран.

    Вторая – разный взгляд на Иран. Далеко не все страны считают Иран вселенским злом или военной угрозой №1. Объединить региональный альянс на базе противодействия лишь Ирану – это ситуативное партнерство в лучшем случае, которое будет актуально не для всех стран, точно для Израиля и, возможно, ОАЭ.

    Третья – неурегулированные конфликты. Для стабильной долгосрочной системы необходимо найти хотя бы промежуточное временное решение основных конфликтов, в которых Израиль и арабские страны могут занимать разную позицию и стороны. Пока что, со стороны США не видно масштабных инициатив. Первым краш-тестом, я так думаю, станет война в Йемене, где администрация Байдена реально пытается найти формулу мира.

    Джерело: блог Іллі Куси

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    Теги: Туреччина росія окупанти США Джозеф Байден НАТО Ізраїль Єгипет війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Ситуація на Близькому Сході. Навіщо туди полетів Байден