Містечко на Херсонщині через війну перетворилося на курорт-привид (відео)

Місцевий житель зафіксував один із популярних пляжів Залізного Порту, він абсолютно порожній

Популярний херсонський курорт – Залізний Порт – цьогоріч залишився без туристів. Пляжі стоять порожні, кафе та атракціони не працюють, людей не видно. Про це свідчить відео, яке з’явилося в мережі 6 серпня. Щорічно тисячі відпочиваючих приїздили сюди якраз в цей час. Сьогодні ж тут справжній «курорт-привид».

На записі місцевий житель зафіксував один із популярних пляжів Залізного Порту. Він абсолютно порожній.

Нагадаємо, у центрі Бердянська сьогодні, 6 серпня, зранку пролунав вибух. Інцидент стався на вулиці Грецькій, біля будівлі міського відділку поліції, захопленого рашистами. Загинули кілька окупантів.