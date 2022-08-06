Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Містечко на Херсонщині через війну перетворилося на курорт-привид (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Містечко на Херсонщині через війну перетворилося на курорт-привид (відео)
Безлюдні пляжі Залізного Порту
фото: скріншот із відео

Місцевий житель зафіксував один із популярних пляжів Залізного Порту, він абсолютно порожній

Популярний херсонський курорт – Залізний Порт – цьогоріч залишився без туристів. Пляжі стоять порожні, кафе та атракціони не працюють, людей не видно. Про це свідчить відео, яке з’явилося в мережі 6 серпня. Щорічно тисячі відпочиваючих приїздили сюди якраз в цей час. Сьогодні ж тут справжній «курорт-привид».

На записі місцевий житель зафіксував один із популярних пляжів Залізного Порту. Він абсолютно порожній.

Нагадаємо, у центрі Бердянська сьогодні, 6 серпня, зранку пролунав вибух. Інцидент стався на вулиці Грецькій, біля будівлі міського відділку поліції, захопленого рашистами. Загинули кілька окупантів.

 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонщині колаборант Ковальов змушує фермерів сплачувати податки за законами РФ
На Херсонщині колаборант Ковальов змушує фермерів сплачувати податки за законами РФ
Сьогодні, 15:53
Кожна нормальна країна зберігає у таємниці дату удару, а тим паче – напрямок удару, вважає Луценко
Солдат Луценко розповів, як заяви Арестовича шкодять звільненню Херсона
Сьогодні, 13:31
Підозрюваний схиляв працівників «Укрпошти» перейти на роботу до «Почты Херсон» (на фото зліва)
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04

Події в Україні

Містечко на Херсонщині через війну перетворилося на курорт-привид (відео)
Містечко на Херсонщині через війну перетворилося на курорт-привид (відео)
Окупанти втекли після бою та залишили українським захисникам незвичний трофей
Окупанти втекли після бою та залишили українським захисникам незвичний трофей
Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ
Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ
Підстрелений у Новій Каховці заступник гауляйтера – у важкому стані (відео)
Підстрелений у Новій Каховці заступник гауляйтера – у важкому стані (відео)
Окупанти у Маріуполі монтують клітки: планують самосуд над українськими захисниками
Окупанти у Маріуполі монтують клітки: планують самосуд над українськими захисниками
Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини
Агенти ФСБ допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру Миколаївщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
79K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
50K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
12K
«Першим втік із міста». Мер Маріуполя Бойченко відповів на звинувачення
9769
Зустріч Путіна із Ердоганом. Що змусило диктатора нервувати (відео)
8958
Рашисти почепили людський череп на паркані в окупованій Попасній (фото)

Новини

Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту