Херсонщина: рашисти «купують» голоси для «референдуму»

Охочим роздають по 10 тис. рублів

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Так загарбники намагаються «купити» голоси жителів регіону для псевдореферендуму. Про це повідомляє місцева ОВА.

«Окупанти хочуть «купити» голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють видати матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. рублів», – йдеться в повідомленні.

Також, за інформацією Центру протидії дезінформації, окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди.

Рашисти продовжують нишпорити в приватних оселях та викрадати людей.

Ситуація на Херсонщині залишається стабільно напруженою, на території області тривають активні бойові дії. Окупанти знищують населені пункти, що знаходяться поруч з лінією фронту. Ті люди, які там залишаються, вимушені жити під постійними обстрілами в нелюдських умовах.

Понад два місяці Херсонська область залишається без зв’язку від українських мобільних операторів. Працює тільки інтернет, але через російських провайдерів.

Нагадаємо, СБУ викрила зрадників, які готували «референдум» на Херсонщині.

За даними розвідки, Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій.



Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.