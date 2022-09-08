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Окупований Енергодар знову знеструмлено

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупований Енергодар знову знеструмлено
Окупований Енергодар знову поринув у пітьму, знеструмлено і навколишні села
фото з відкритих джерел

Загарбники свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі поєднують із обстрілами протилежного берега

Захоплений окупантами Енергодар та навколишні села вкотре знеструмлені. Про це повідомив у Телеграмі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Недовго енергодарці раділи відновленню електропостачання. Двадцять хвилин тому світло знову зникло. І знову у всьому місті», – написав посадовець.

За його інформацією, електрики немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах області.

Водночас Орлов додав, що загарбники свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі поєднують із обстрілами протилежного берега.

Як повідомлялося, через обстріли з боку оупаційних військ Енергодар упродовж останніх кількох днів періодично залишався без електропостачання.

Теги: Енергодар

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