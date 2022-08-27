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«Вони допомагали Януковичу». Порошенко розказав, хто у владі «глушить» українські телеканали

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Вони допомагали Януковичу». Порошенко розказав, хто у владі «глушить» українські телеканали
Порошенко: зараз країна має бути як один кулак
скріншот з відео

Згортання демократичних свобод та розхитування внутрішньої єдності дуже шкодить Україні – каже п’ятий президент

Петро Порошенко прокоментував ситуацію навколо незаконного відключення з цифрового ефіру проукраїнських телеканалів. За його словами, це дуже шкодить Україні і це надзвичайно безвідповідально. 

«Я думаю, що всі ці прізвища знають. Вони допомагали Януковичу: негідники, які віддають злочинні накази, дискредитуючи державу. Мова ж не йде про те, що світ клином зійшовся на «5 каналі» чи «Еспресо». Ні. Бо там на «5 каналі», на «Еспресо» працюють патріоти, які безпосередньо брали участь в будівництві держави. Там працює тисяча журналістів, еліта, цвіт України. І коли хтось думає, що може виключити, то він має це пояснити», – зазначає Порошенко. 

«Якщо ви йдете в Європу, якщо ви претендуєте реалізувати ті завдання, які поставила Європейська Комісія та Європейська Рада Україні для відповідності критеріям офіційного кандидатства, ви цього не допустите. Якщо ви думаєте, що ви прикриєтеся аркушем із синьо-золотистими зірочками, а далі будете знищувати свободу слова, верховенство права, руйнувати права людини – ви просто рухаєтеся в Росію. І ніхто не дасть вам цього руху», – застерігає п’ятий президент. 

Відзначимо, петиція на сайті президента України Володимира Зеленського про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «Еспресо», «П‘ятий» і «Прямий» набрала 25054 голоси при необхідних 25 тис.

Нагадаємо, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2. У той же день журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо», яких зранку 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) відключив від мовлення, оприлюднили своє звернення.

Теги: ЗМІ Віктор Янукович Петро Порошенко телебачення

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