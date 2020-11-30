Мешканців Одеської області попереджають про погіршення погодних умов

В Одесі та області очікується сніг з дощем

У понеділок, 30 листопада, в Одесі та області синоптики прогнозують сніг з дощем. Температура повітря буде від 0 до 3 градусів тепла.

Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

З самого ранку показники градусників в місті будуть на рівні 0. Вдень температура повітря трохи підніметься до +3 градусів Цельсія, а до ночі знову почне падати. За даними синоптиків, нижче нуля температура опускатися не буде, проте, по відчуттях з-за високої вологості повітря буде здаватися холодніше.

У першій половині дня жителів Одеської області очікує сніг, але до другої вже буде сніг з дощем. Вітер при цьому буде північний, 5-10 метрів в секунду.

У ГСЧС попереджають, що місцями по області може бути ожеледь, водіїв просять бути уважними на дорогах.