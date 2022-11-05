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Парацетамол за 70 грн. Голова військової адміністрації Херсона розказала, як виживає окуповане місто

Альона Боженко
glavcom.ua
Парацетамол за 70 грн. Голова військової адміністрації Херсона розказала, як виживає окуповане місто
У Херсоні дуже загрозлива ситуація з ліками
фото ілюстративне

«Продуктів харчування у широкому асортименті просто немає. Така сама загрозлива ситуація з ліками»

На сьогодні на правому березі Херсона, де люди фактично застрягли і не мають змоги евакуюватися на неокуповані території, ситуація із продуктами харчування вкрай складна, адже полиці магазинів напівпорожні. Вкрай загрозливою є ситуація і з ліками у місті, бо в аптеках їх не так багато, а коштують вони дуже дорого. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«З харчуванням дуже складна ситуація, бо нема, де його взяти. Воно не йде з лівого берега, як раніше. Звісно, у людей ще залишилась своя картопля з городу, але ж це стосується приватного сектора. А от у багатоповерхівках не так багато продуктів, люди все скуповували, ціни підскочили. Коли був шантаж, що ГЕС підірвуть, розповсюджувалися повідомлення, аби люди всім запасалися», – розповів Янушевич.

За його словами, дуже загрозлива ситуація з харчуванням та ліками саме серед населених пунктів старостинських округів, селищ міського типу Зеленівка, Текстильне, Антонівка, Сонячне, Комишани, Степанівка.

«Продуктів харчування у широкому асортименті просто немає. Така сама загрозлива ситуація з ліками: працюють три аптеки, де звичайний парацетамол – по 70 грн за пластинку, про все інше і казати не доводиться. Є проблеми з пальним. Зашморг затягується, але при цьому труднощі і в окупантів: з харчуванням, паливом, боєприпасами. Це негативно відображається на їхньому психологічному стані, і скоріше би вони вже накивали п’ятами з Херсона», – зауважив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Янушевич додав, що незважаючи на перебої з електропостачання по всій Україні, у Херсоні поки що світло є, хоча деякі проблеми з електропостачанням і виникали.

«Були перебої зі світлом, і це теж була спроба психологічного тиску на місцевих. Але зараз світло є, як і опалення, принаймні поки що. Озброєні солдати РФ знаходяться на комунальних підприємствах, які відповідають за життєдіяльність нашого міста і на яких залишились наші працівники. Велика подяка нашим героям-працівникам, що Херсон при світлі», – зазначив він.

Нагадаємо, очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова в інтерв'ю «Главкому» повідомила що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території. 

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Теги: опалення Херсон харчування шантаж

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