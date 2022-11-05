ЗСУ знищили три ворожі склади з боєприпасами на Херсонщині – «Південь»

Збройні сили України знищують живу силу і техніку окупантів

Збройні сили України на південному фронті протягом 4 листопада знищили три склади з російськими боєприпасами у Бериславському й Херсонському районах, а також 32 окупантів та їхню техніку. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там зазначили, що артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань.

У командуванні додали, що протягом 4 листопада російсько-окупаційні війська на півдні країни втратили:

4️ зенітні та артилерійські установки;

3 танки;

3 автівки.

У командуванні кажуть, що тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдають ракетно-артилерійські удари по українських підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил.

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