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ЗСУ знищили три ворожі склади з боєприпасами на Херсонщині – «Південь»

Юрій Лящук
glavcom.ua
ЗСУ знищили три ворожі склади з боєприпасами на Херсонщині – «Південь»
Українські воїни виконали близько 170 вогневих завдань
фото з відкритих джерел

Збройні сили України знищують живу силу і техніку окупантів

Збройні сили України на південному фронті протягом 4 листопада знищили три склади з російськими боєприпасами у Бериславському й Херсонському районах, а також 32 окупантів та їхню техніку. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там зазначили, що артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань.

У командуванні додали, що протягом 4 листопада російсько-окупаційні війська на півдні країни втратили:

  • 4️ зенітні та артилерійські установки;
  • 3 танки;
  • 3 автівки.

У командуванні кажуть, що тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдають ракетно-артилерійські удари по українських підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил.

Нагадаємо, радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини.

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Теги: ЗСУ росія війна

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