Окупанти хочуть ввести смертну кару в Мелітополі

Страчувати хочуть бійців ЗСУ

Вороги збираються запровадити смертну кару в окупованому Мелітополі. Застосовувати страту поки що збираються лише до «військових злочинців». При цьому визначати, хто є військовим злочинцем, само собою, будуть самі окупанти. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

До цієї категорії пропонують зарахувати українських військовослужбовців та активістів, яких так званий член так званої Головної ради Військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, який виступив ініціатором «нововведення», називає не інакше як «терористами Зеленського» і відкрито закликає їх засуджувати до смертної кари, у крайньому разі, до довічного ув'язнення.

При цьому, за його словами, звинувачення у «масових вбивствах» та «військових злочинах» має виноситися «за законом», хоча суди у місті та районі давно не працюють.

Тим часом жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту.

Нагадаємо, 9 червня «Верховний суд» терористичної організації «Донецька народна республіка» засудив двох британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марокканця Брагіма Саадуна до страти. Чоловіки воювали на боці Збройних сил України.

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