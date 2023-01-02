Банкова назвала три цілі, які вимагатиме Росія під час переговорів

У Росії набере обертів такий процес, як реваншизм

Україна розуміє, що будь-які переговори з РФ – це зняття з неї відповідальності за воєнні злочини

Російський терористичний режим прагне за всяку ціну нав'язати Україні переговори, оскільки планує виграти час і піти від відповідальності за розв'язання агресивної війни. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Національного телемарафону.

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За словами Подоляка, Україна не зацікавлена в переговорах з кримінальниками, майбутніми підсудними на міжнародному трибуналі.

«Росія прийшла на чужу територію. Росія вбиває масово людей і робить це тому, що досі вважає, якщо вона не програє, а що завгодно, що вони пропонують в рамках переговорний процес – це не програш Росії, тоді вони не будуть відповідати за всі ці злочини» - зазначив він.

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При цьому Україна розуміє, що будь-які переговори з РФ – це зняття з неї відповідальності за воєнні злочини, відсутність імпульсу трансформації РФ в адекватну державу і, найголовніше, передумови для вирощування в Росії реваншизму.

«Набере обертів такий процес, як реваншизм. Вони й так нас ненавиділи, а після цих 10 місяців війни, вони нас будуть ненавидіти до неможливості. Вони захочуть компенсувати це приниження, яке сьогодні відчувають», – пояснив радник глави ОПУ.

Росіяни зараз планують зафіксувати на переговорах три речі:

уникнення відповідальності за масові воєнні злочини та піднесення цього, як перемогу росії;

оперативно-тактична пауза для зміцнення фронту;

фіксація лінії розмежування, заморозка конфлікту, щоб упорядковувати свою армію, переоснастити її, знайти нову зброю і спробувати знову знищити Україну через деякий час.

«Десь в Ірані, КНДР або Білорусі РФ потрібно знайти зброю – стару, радянську, тому що більше нічого нового у них немає», – додав Подоляк.

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Нагадаємо, раніше Подоляк розповів, чого найбільше боїться Путін.

Також Михайло Подоляк заявив, що день нашої перемоги стане найважчим днем війни.

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше.