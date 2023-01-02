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Банкова назвала три цілі, які вимагатиме Росія під час переговорів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Банкова назвала три цілі, які вимагатиме Росія під час переговорів
У Росії набере обертів такий процес, як реваншизм
фото з відкритих джерел

Україна розуміє, що будь-які переговори з РФ – це зняття з неї відповідальності за воєнні злочини

Російський терористичний режим прагне за всяку ціну нав'язати Україні переговори, оскільки планує виграти час і піти від відповідальності за розв'язання агресивної війни. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Національного телемарафону.

За словами Подоляка, Україна не зацікавлена в переговорах з кримінальниками, майбутніми підсудними на міжнародному трибуналі.

«Росія прийшла на чужу територію. Росія вбиває масово людей і робить це тому, що досі вважає, якщо вона не програє, а що завгодно, що вони пропонують в рамках переговорний процес – це не програш Росії, тоді вони не будуть відповідати за всі ці злочини» - зазначив він.

При цьому Україна розуміє, що будь-які переговори з РФ – це зняття з неї відповідальності за воєнні злочини, відсутність імпульсу трансформації РФ в адекватну державу і, найголовніше, передумови для вирощування в Росії реваншизму.

«Набере обертів такий процес, як реваншизм. Вони й так нас ненавиділи, а після цих 10 місяців війни, вони нас будуть ненавидіти до неможливості. Вони захочуть компенсувати це приниження, яке сьогодні відчувають», – пояснив радник глави ОПУ.

Росіяни зараз планують зафіксувати на переговорах три речі:

  • уникнення відповідальності за масові воєнні злочини та піднесення цього, як перемогу росії;
  • оперативно-тактична пауза для зміцнення фронту;
  • фіксація лінії розмежування, заморозка конфлікту, щоб упорядковувати свою армію, переоснастити її, знайти нову зброю і спробувати знову знищити Україну через деякий час.

«Десь в Ірані, КНДР або Білорусі РФ потрібно знайти зброю – стару, радянську, тому що більше нічого нового у них немає», – додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів, чого найбільше боїться Путін.

Також Михайло Подоляк заявив, що день нашої перемоги стане найважчим днем війни.

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше.

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Теги: росія війна Україна Офіс президента Михайло Подоляк переговори

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