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Розвідка розповіла, як слідкує за ядерною зброєю у Росії

Олександра Садова
glavcom.ua
Розвідка розповіла, як слідкує за ядерною зброєю у Росії
Росія має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї
фото з відкритих джерел

ГУР знає про усі місця зберігання ядерної зброї в Росії

Країна-терорист має в своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну, але воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє ГУР.

«По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв. Ми слідкуємо за активними заходами, які може проводити чи проводить дванадцяте головне управління міністерства оборони РФ. Саме воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї», – зазначив Скібіцький.

Попри те, що цей процес не простий, але в ГУР МО України є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014-го року і раніше.

«Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії», – підкреслює представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що війна РФ проти України – «вічна», тож Путін не відмовиться від плану захопити Україну. Будь-яка пауза Росії призведе до повторного наступу.

«Будь-яка пауза, яку Росія дуже хоче зараз – це пауза, для того щоб переозброїтись, підготуватись і напасти назад», – наголосила дипломатка.

Принагідно вона згадала формулу миру Зеленського, у якій велику роль відведено гарантіям безпеки на майбутнє. Саме тому так важливо членство України не тільки в ЄС, а й в НАТО.

Раніше повідомляли, що російський терористичний режим прагне за всяку ціну нав'язати Україні переговори, оскільки планує виграти час і піти від відповідальності за розв'язання агресивної війни.

За словами Подоляка, Україна не зацікавлена в переговорах з кримінальниками, майбутніми підсудними на міжнародному трибуналі.

«Росія прийшла на чужу територію. Росія вбиває масово людей і робить це тому, що досі вважає, якщо вона не програє, а що завгодно, що вони пропонують в рамках переговорний процес – це не програш Росії, тоді вони не будуть відповідати за всі ці злочини» - зазначив він.

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Теги: розвідка росія окупанти ядерна зброя

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