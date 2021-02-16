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    Падіння дівчинки з 14 поверху. Поліція розслідує справу як «умисне вбивство»

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    Дитина впала з 14 поверху - Падіння дівчинки з 14 поверху. Поліція розслідує справу як «умисне вбивство»
    Дитина впала з 14 поверху
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події

    За фактом загибелі дівчинки в результаті падіння з балкона 14 поверху на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Трагедія сталась у понеділок, 15 лютого. 13-річна дівчинка, місцева мешканка, впала з балкона 14 поверху. Неповнолітня загинула на місці.

    Слідчо-оперативна група проводить перевірку та з’ясовує деталі інциденту.

    «Зібрані відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї події», – інформує поліція.

    У лютому вже було декілька випадків падіння підлітків з висоти. Так, 1 лютого у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з дев’ятого поверху. Дівчина була госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

    Того ж дня у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з п’ятого поверху. Вона з політравмою госпіталізована.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

    19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

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    Теги: Національна поліція України Київ кримінал діти вбивство самогубство
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