Паводок на Буковині. У Чернівцях втопився мінібус (відео)



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А вто почало відносити водою, згодом воно майже повністю пішло під воду Скріншот з відео

Водій Mersedes Sprinter проігнорував попередження та вирішив проїхати через затоплену дорогу

Неподалік об'їзної дороги Чернівців у середу, 24 червня, близько 17:00 потонув мікроавтобус.

Відео інциденту опублікували у телеграм-спільноті ХЧ.

На кадрах видно, як молодики на білому Mersedes Sprinter їдуть по затопленій території біля об'їзної. Очевидці, які знімають відео, радили водієві не їхати туди, втім керманич продовжив рух просто у воду.

Зненацька авто почало відносити водою, згодом воно майже повністю пішло під воду. Зі слів очевидців, чоловіки встигли вчасно вибратися з авто і не постраждали.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

До слова, президент Володимир Зеленський запевнив, що жителів західних областей, які постраждали від паводку, забезпечать житлом.

агадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.