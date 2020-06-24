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    Економіка та фінанси

    Івано-Франківщина просить фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені

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    Прем&rsquo;єр наголосив, що загальна сума збитків на даний момент ще до обрахунку неможлива - Івано-Франківщина просить фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені
    Прем’єр наголосив, що загальна сума збитків на даний момент ще до обрахунку неможлива

    Область просить пів мільярда гривень, - Шмигаль

    Івано-Франківська область попросила пів мільярда гривень на ліквідацію наслідків повені. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 24 червня щодо надзвичайної ситуації на заході України.

    «Області, Івано-Франківщина в тому числі, визначились з першою необхідною фінансовою допомогою. На комісії ми протокольно зафіксували ці речі. Є звернення від голови Івано-Франківської ОДА про початкову допомогу в сумі 500 млн гривень на ліквідацію наслідків повені і усунення загроз і небезпеки, які є для людей. І також є потреба в сумі 82 млн гривень додатково для відновлення дамб і берегів, які були зруйновані, і зараз річки і потоки затоплюють населені пункти», - сказав Шмигаль.

    Прем’єр також наголосив, що загальна сума збитків на даний момент ще до обрахунку неможлива, тому що критична ситуація продовжується, в окремих гірських районах зараз опади зменшились, і ситуація стає трохи кращою з точки зору рівня води, але в рівнинній частині вийшла річка Дністер з берегів, частково підтоплені державні дороги міжнародного значення, і ситуація продовжує буде напруженою.

    Шмигаль додав, що на Івано-Франківщину передислокували вже чотири гелікоптери, два з них належать Нацгвардії, ще два - ДСНС. Один з гелікоптерів - медичного призначення і може при потребі здійснювати евакуацію людей.

    «До речі, відбулася сьогодні евакуація двох вагітних жінок на пізніх строках вагітності, яких не можливо було б доставити в лікарні наземним транспортом, якби розпочалися пологи», - розповів голова уряду Шмигаль.

    Прем’єр додав, що в четвер, 25 червня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів будуть розглядатися питання виділення коштів із резервного фонду держави для подолання наслідків повені. Із обласного резервного фонду Івано-Франківщини вже виділено 1 млн грн.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів. 

    Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони. 

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Зазначимо, що через зсуви у Карпатах зникло озеро Криве.

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