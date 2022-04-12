Велика Британія терміново перевірить можливе використання хімічної зброї у Маріуполі

У МЗС Британії відреагували на ймовірну хімічну атаку росіян

У МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Відтак уже розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі. Відповідну заяву зробила очільниця британського МЗС Ліз Трасс та пояснила, що вже перевіряють дані про це.

«Будь-яке використання такої зброї було б грубою ескалацією у цьому конфлікті, і ми будемо притягувати Путіна та його режим до відповідальності», – написала вона в Тwitter.

«Ми терміново працюємо з партнерами, щоб перевірити деталі», – заявила очільниця МЗС Британії.

Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» обіцяли застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

Згодом президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.

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