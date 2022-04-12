Танкіст із перебитими ногами проповз шість кілометрів до позицій ЗСУ: історія порятунку

Окупанти подумали, що боєць мертвий і не чіпали його

Поранений боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сергій з перебитими ногами подолав 6 км, щоб дістатися до позицій ЗСУ і врятуватися. Дивовижну історію порятунку свого танкового механіка опублікувала пресслужба бригади.

Сергій – механік танка Т-64 – їхав першим у колоні. Танк бійця підірвався на міні. Після того, як військовий прийшов до тями, зрозумів, що його поранило, що він всередині підірваної машини і що треба терміново забиратись геть.

Сергій зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги та скотитися з неї. Проте почув чергові вибухи, постріли, гуркіт ворожої техніки, що наближалася. Військовий почав рити землю руками, розгрібати під собою мул та старе листя, зариваючись у них.

Окупанти подумали, що боєць мертвий і забралися геть, але розпочався черговий бій. Закріпившись в селі, росіяни безперестанку гатили в бік української армії.

Майже добу без мобільного зв’язку, без надії на допомогу, але зі страшним болем він ховався від ворогів. Зрештою, Сергій наважився на відчайдушний крок – пораненим діставатися своїх.

Незважаючи на біль в перебитих ногах, гарячку та спрагу, ховаючись від постійних обстрілів та безпілотників, які прочісували територію, військовий подолав шість кілометрів.

Тільки тоді, видершись на пагорб, він зміг «спіймати» мобільний зв'язок і зателефонувати до побратимів. Пояснивши своє місцеперебування, боєць з останніх сил продовжив повзти в бік очікуваної допомоги.

Військові встигли вчасно забрати Сергія, коли в нього вже не було сил навіть промовити слово. Його вивезли та передали медикам.

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