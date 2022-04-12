  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Танкіст із перебитими ногами проповз шість кілометрів до позицій ЗСУ: історія порятунку

    Військовий показав неймовірну силу духу<br /><br /> - Танкіст із перебитими ногами проповз шість кілометрів до позицій ЗСУ: історія порятунку

    Військовий показав неймовірну силу духу

    фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

    Окупанти подумали, що боєць мертвий і не чіпали його

    Поранений боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сергій з перебитими ногами подолав 6 км, щоб дістатися до позицій ЗСУ і врятуватися. Дивовижну історію порятунку свого танкового механіка опублікувала пресслужба бригади.

    Сергій – механік танка Т-64 – їхав першим у колоні. Танк бійця підірвався на міні. Після того, як військовий прийшов до тями, зрозумів, що його поранило, що він всередині підірваної машини і що треба терміново забиратись геть.

    Сергій зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги та скотитися з неї. Проте почув чергові вибухи, постріли, гуркіт ворожої техніки, що наближалася. Військовий почав рити землю руками, розгрібати під собою мул та старе листя, зариваючись у них.

    Окупанти подумали, що боєць мертвий і забралися геть, але розпочався черговий бій. Закріпившись в селі, росіяни безперестанку гатили в бік української армії.

    Майже добу без мобільного зв’язку, без надії на допомогу, але зі страшним болем він ховався від ворогів. Зрештою, Сергій наважився на відчайдушний крок – пораненим діставатися своїх.

    Незважаючи на біль в перебитих ногах, гарячку та спрагу, ховаючись від постійних обстрілів та безпілотників, які прочісували територію, військовий подолав шість кілометрів.

    Тільки тоді, видершись на пагорб, він зміг «спіймати» мобільний зв'язок і зателефонувати до побратимів. Пояснивши своє місцеперебування, боєць з останніх сил продовжив повзти в бік очікуваної допомоги.

    Військові встигли вчасно забрати Сергія, коли в нього вже не було сил навіть промовити слово. Його вивезли та передали медикам.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти історія ЗСУ дороги війна машини військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Танкіст із перебитими ногами проповз шість кілометрів до позицій ЗСУ: історія порятунку