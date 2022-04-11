Окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю

Рашисти хочуть застосувати хімічну атаку на «Азовсталі»

Представники окупаційної адміністрації «ДНР» вже відкрито погрожують застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі» в Маріуполі. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Рашистські ЗМІ поширюють заяву Едуарда Басуріна, одного із ватажків так званої народної міліції ДНР, що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» у Маріуполі немає сенсу, доцільно перекрити всі виходи та застосувати хімічну зброю.

Денісова нагадала, що Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, яку країна-окупант ратифікувала у 1997 році, встановила зобов’язання для всіх держав ніколи, ні за яких умов не застосовувати хімічну зброю та не проводити будь-яких військових підготувань до застосування хімічної зброї. Її використання є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати цей факти потенційного воєнного злочину РФ в Україні.

Як відомо, ворог продовжує штурм у районах заводу «Азовсталь» і морського порту у Маріуполі.

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний запевнив, що влада для оборони Маріуполя робить все можливе й неможливе.

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо примусової евакуації дітей із Маріуполя до псевдореспублік та в РФ.

У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Рашисти вбивають кожного, хто любить Україну та їм не скорився.

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