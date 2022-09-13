Пентагон зафіксував втечу російських військ з Харківщини в РФ

Пентагон спростував брехню російської пропаганди про відхід окупантів з Харківщини для посилення на Донбасі

Велика частина російських військ, що тікали з Харківської області, перейшла кордон та перебуває на території РФ. Про це заявив високопосадовець Пентагону на брифінгу 12 вересня, повідомляє CNN.

Представник міноборони США зазначив, що ЗСУ досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення земель на півдні та сході України.

«Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із РФ», – сказав він.

Таким чином посадовець спростував твердження російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківської області був запланований і покликаний посилити угруповання на Донбасі.

За словами представника Пентагону, РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута у Донецькій області.

«Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів», – сказав високопосадовець.

Він додав, що в Херсонській області відбуваються «усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед».

Нагадаємо, Збройні сили України відвоювали в окупантів уже майже 6 тис. квадратних кілометрів.