Перебої в роботі Starlink ускладнюють наступ ЗСУ, – The Financial Times

Проблеми виникали, коли військові перетинали лінію фронту та заходили на територію, яку до цього контролювала Росія

Українські військові розповіли про «критичні збої» супутникового звʼязку Ілона Маска, які заважають наступу. Про це пише The Financial Times.

Один із високопосадовців українського уряду розповів виданню, що деякі зі збоїв призвели до «катастрофічної» втрати звʼязку в останні тижні. Українські солдати зіткнулися з відключеннями систем Starlink під час просування на окуповану Росією територію та навіть безпосередньо під час боїв. Найбільші збої відбулися в Херсонській та Запорізькій областях, також проблеми зі звʼязком виникали під Харковом, на Донецькому та Луганському напрямках.

Інший чиновник підтвердив, що збої були масовими, і додав, що проблеми зі звʼязком викликали «панічні дзвінки солдатів на телефони підтримки». Обидва співрозмовники FT сказали, що проблеми виникали, коли військові перетинали лінію фронту та заходили на територію, яку до цього контролювала Росія.

Збої підтвердили також троє солдатів, що діють на лінії фронту. Один із них зазначив, що в його підрозділи термінали останніми днями не працювали на нещодавно звільненій території Харківської області. Двоє інших співрозмовників сказали, що в їхніх підрозділів останніми днями звʼязок на схід від Ізюму та в Херсонській області працював.

Волонтер Роман Сініцин, який займається забезпеченням українських військових системами Starlink, сказав, що проблема могла виникнути через спроби SpaceX запобігти її неправомірному використанню російськими військовими. Він стверджує, що збої спостерігалися в нещодавно звільнених районах, про взяття яких ЗСУ офіційно не повідомляли.

Як відомо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»