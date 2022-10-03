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Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера
Мільярдер втрутився в тему, в якій, вочевидь, не розібрався, або ж підіграє Путіну
фото з відкритих джерел

Запропоновані умови для України неприйнятні 

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск пропонує мир між Україною та РФ і навіть взявся скласти умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

На це вже відреагувала Банкова та чимало українців. Також до обговорення долучився посол України в Німеччині Андрій Мельник.  

«Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову «Теслу». Тож удачі тобі», – написав дипломат.

Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера фото 1

Журналіст зі США Сет Абрамсон запропонував свої умови для можливої мирної угоди між Україною та РФ. Зауважимо, список Абрамсона українцям сподобається значно більше.  

«Кожен російський солдат йде до біса з української землі, включно з Кримом. Україну приймають до НАТО якомога швидше.️ Володимира Путіна та його старших генералів судять за військові злочини в Гаазі», – йдеться в дописі.  

Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера фото 2

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера фото 3

Тим часом Маск, вочевидь, вирішив підлити олії у вогонь і додав нове голосування до своїх попередніх ідей.

«Тоді давайте спробуємо так: волевиявлення людей, які живуть на Донбасі та в Криму, має вирішити, чи є вони частиною Росії чи України», – написав Маск.

Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера фото 4

Що пропонував перед цим Ілон Маск:

  • Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу».
  • ️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився.
  • Україна забезпечує постачання води в Крим.
  • Україна стає нейтральною країною.  

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін. 

Теги: військові посол скандал солдат Ілон Маск

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