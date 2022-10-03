Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера

Мільярдер втрутився в тему, в якій, вочевидь, не розібрався, або ж підіграє Путіну

Запропоновані умови для України неприйнятні

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск пропонує мир між Україною та РФ і навіть взявся скласти умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

На це вже відреагувала Банкова та чимало українців. Також до обговорення долучився посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову «Теслу». Тож удачі тобі», – написав дипломат.

Журналіст зі США Сет Абрамсон запропонував свої умови для можливої мирної угоди між Україною та РФ. Зауважимо, список Абрамсона українцям сподобається значно більше.

«Кожен російський солдат йде до біса з української землі, включно з Кримом. Україну приймають до НАТО якомога швидше.️ Володимира Путіна та його старших генералів судять за військові злочини в Гаазі», – йдеться в дописі.

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Тим часом Маск, вочевидь, вирішив підлити олії у вогонь і додав нове голосування до своїх попередніх ідей.

«Тоді давайте спробуємо так: волевиявлення людей, які живуть на Донбасі та в Криму, має вирішити, чи є вони частиною Росії чи України», – написав Маск.

Що пропонував перед цим Ілон Маск:

Повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН. «Росія йде, якщо на це буде воля народу».

️«Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року, бо буцімто Хрущов помилився.

Україна забезпечує постачання води в Крим.

Україна стає нейтральною країною.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.