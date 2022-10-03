Мирна угода з РФ: Як українські політики відреагували на пропозицію Маска (фото)

Українські політики жорстко відповіли американському винахіднику і мільярдеру Ілону Маску, який запропонував мир між Україною та РФ

Американський винахідник Ілон Маск взявся складати умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twiitter запропонував два варіанти вибору для Маска: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Мер Києва Віталій Кличко також не забарився із відповіддю: «Ілон, а які там ще в космосі ідеї? Наша земна відповідь російському агресору».

П'ятий президент України Петро Порошенко розчарований заявою Ілона Маска: «Звичайно сумно, що російська пропаганда діє навіть на найсвітліші розуми...».

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з іронією відповіла американському винахіднику: «Ілоне, не роби мамі нерви!».

Наразі більшість голосів демонструє Маску, що його пропозиція безглузда. Проголосувати і пояснити мільярдерові, що він не має рації, можна тут.

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.

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