Рашисти ввечері обстріляли Дніпропетровщину: під удар знову потрапила Марганецька громада

Під час обстрілу люди не постраждали

Російські загарбники обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області

Сьогодні ввечері, 16 жовтня, окупаційні війська із використанням реактивних систем залпового вогню знову обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Про це заявив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Попередньо, під час обстрілу люди не постраждали. Будівлі на предмет та характер ушкоджень обстежуються. Інші райони області ворожих обстрілів за день не зазнали.

Нагадаємо, уранці 15 жовтня росіяни завдали чергового ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ранкового обстрілу поранень зазнало п'ятеро людей.

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.