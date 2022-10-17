Обстріл Миколаївщини. Рашисти вдарили дронами по фармацевтичному складу

Пожежа на фармацевтичному складі на Миколаївщині

Попередньо, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає

У понеділок, 17 жовтня, вночі дрони-камікадзе «Shahed-136» влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем», – йдеться у повідомленні

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, ввечері 16 жовтня, над Миколаєвом сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе.

Додамо, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. 11-річний хлопчик, якого витягли з-під завалів, вчора ввечері помер.