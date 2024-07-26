Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перейменування вулиць у Харкові: затверджено назви, які спровокували скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Перейменування вулиць у Харкові: затверджено назви, які спровокували скандал
Процес деколонізації у Харкові відбувається згідно Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»
фото з відкритих джерел

Проспект, якому пропонувалася назва на честь автора Акту відновлення незалежності Левка Лук'яненка, назветься Аерокосмічним

Сьогодні, 26 липня, останнє розпорядження про перейменування об'єктів топоніміки у Харкові підписав начальник ОВА Олег Синєгубов. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Серед затверджених назв вулиць є ті, які спровокували скандал.

Раніше місцевій владі пропонували назвати провулок на честь музиканта та актора Міська Барбари, але він отримає назву Привітний.

Перейменування вулиць у Харкові: затверджено назви, які спровокували скандал фото 1
скріншот

Проспект, якому пропонувалася назва на честь автора Акту відновлення незалежності Левка Лук'яненка, буде Аерокосмічним.

Раніше Главком писав, що у Харкові місцева влада замість того, щоб назвати вулиці на честь музиканта та актора Міська Барбари та Героя України Левка Лук'яненка, пропонує дати їм назви Привітна і Аерокосмічна. Відомі письменники України Оксана Забужко та Вахтанг Кіпіані зробили відповідну заяву.

Читайте також:

Теги: Харків вулиця Олег Синєгубов Україна скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни стартували на міжнародній арені в другому відбірковому раунді провідного євротурніру
«Динамо» розгромило «Партизан» у Лізі чемпіонів
23 липня, 23:06
Україна готується стати частиною Заходу після війни
Україна після війни. Шлях до Європи через внутрішні зміни
18 липня, 16:32
В Україні вперше перевірили кібербезпеку бойової системи за стандартами рівня НАТО
Вперше в історії українську бойову систему сертифіковано за стандартами НАТО
18 липня, 08:40
Весь світ облетіли страшні кадри, де росіянин тримає дитячу закривавлену іграшку
10 років після трагедії MH17: чому Росія досі не покарана?
17 липня, 13:00
Путін вдався до рішучого тиску і сам потрапив у ресурсну пастку
Путін одержимий війною проти України
5 липня, 15:25
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі
Безпека, міжнародне право і Формула миру: про що говорили Зеленський із Орбаном
2 липня, 14:00

Події в Україні

Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9754
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8639
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8479
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua