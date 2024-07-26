Перейменування вулиць у Харкові: затверджено назви, які спровокували скандал

Процес деколонізації у Харкові відбувається згідно Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»

Проспект, якому пропонувалася назва на честь автора Акту відновлення незалежності Левка Лук'яненка, назветься Аерокосмічним

Сьогодні, 26 липня, останнє розпорядження про перейменування об'єктів топоніміки у Харкові підписав начальник ОВА Олег Синєгубов. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. Серед затверджених назв вулиць є ті, які спровокували скандал.

Раніше місцевій владі пропонували назвати провулок на честь музиканта та актора Міська Барбари, але він отримає назву Привітний.

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Проспект, якому пропонувалася назва на честь автора Акту відновлення незалежності Левка Лук'яненка, буде Аерокосмічним.

Раніше Главком писав, що у Харкові місцева влада замість того, щоб назвати вулиці на честь музиканта та актора Міська Барбари та Героя України Левка Лук'яненка, пропонує дати їм назви Привітна і Аерокосмічна. Відомі письменники України Оксана Забужко та Вахтанг Кіпіані зробили відповідну заяву.