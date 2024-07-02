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Безпека, міжнародне право і Формула миру: про що говорили Зеленський із Орбаном

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Безпека, міжнародне право і Формула миру: про що говорили Зеленський із Орбаном
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі
фото: Андрій Єрмак, Telegram

Єрмак: «Багато зроблено для цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, Формулу миру»

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру. Про це повідомив  керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Багато зроблено для цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, Формулу миру», – написав Єрмак.

Керівник Офісу Президента також опублікував спільне фото Зеленського із Орбаном, на якому вони тиснуть одне одному руки. 

Як повідомлялося, Орбан прибув у вівторок, 2 липня, з офіційним візитом до Києва, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан  вже прокоментував свій візит до Києва.  

1 липня Угорщина прийняла естафету у Бельгійського головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.

Раніше Угорщина неодноразово блокувала військову допомогу Україні від Євросоюзу, а також запровадження санкцій ЄС проти Росії та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Читайте також: Головування у Раді ЄС переходить до Угорщини: чого чекати від Орбана
Теги: Андрій Єрмак Володимир Зеленський Віктор Орбан міністр Угорщина Україна

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