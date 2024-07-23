«Динамо» забило «Партизану» 6:2 у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни стартували на міжнародній арені в другому відбірковому раунді провідного євротурніру

Олександр Піхальонок, 20-річний півзахисник «Динамо» , який вийшов на заміну у другому таймі, відзначився голом у своєму дебютному матчі за київську команду

Віцечемпіон України«Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч проходив у польському Любліні, де «Динамо» номінально грало домашню зустріч. Це був перший офіційний матч киян у новому сезоні. Гра розпочалась невдало для української команди: на 22-й хвилині «Партизан» отримав пенальті після фолу Караваєва, який реалізував Салданья.

Однак «Динамо» швидко зумів відігратися: на 40-й хвилині Микола Шапаренко зрівняв рахунок, а до кінця першого тайму кияни вийшли вперед завдяки голам Володимира Бражка та Віталія Караваєва (3:1).

У другому таймі«Динамо» продовжило домінувати і довело перемогу до розгромної. Голи забили Владислав Кабаєв, Денис Попов та дебютант команди Олександр Піхальонок. Салданья оформив дубль у складі «Партизана».

Таким чином,«Динамо» здобуло значну перевагу перед матчем-відповіддю, який відбудеться 30 липня в Белграді.

Деталі матчу

Динамо (Київ, Україна): Бойко - Кендзьора, Попов, Бурдас, Дубінчак (Миколенко, 80) - Караваєв (Андрієвський, 86), Сидорчук, Шапаренко (Лонвейк, 86) - Кабаєв (Ванат, 72), Бражко (Піхальонок, 67) - Гармаш (Попов, 72). Тренер: Олександр Шовковський.

Партизан (Белград, Сербія): Стоянович - Маркович, Вучичевич, Деспотович - Філіпович, Милосавлевич (Трифунович, 81), Горостанянин, Максимович (Ілич, 64) - Зайкович (Ібрагім, 60), Салданья (Натхо, 77), Ристич (Ксандер, 60). Тренер: Ігор Йованович.

Голи: 0:1 Салданья (22, пен.), 1:1 Шапаренко (40), 2:1 Бражко (43), 3:1 Караваєв (45+1), 4:1 Кабаєв (55), 4:2 Салданья (66), 5:2 Попов (83), 6:2 Піхальонок (90+2).

Жовті картки: Караваєв (24), Сидорчук (39), Бражко (42), Попов (74), Ванат (80) - Горостанянин (33), Вучичевич (43), Максимович (58), Зайкович (69).

Суддя: Іштван Вад (Угорщина).

Стадіон: Арена Люблін, Люблін, Польща.

Це була 10-та перемога «Динамо» у 12 матчах проти «Партизана».

Нагадаємо, що 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».

А вже 22 липня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося і київське «Динамо». У цьому етапі кияни зможуть взяти участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія), якщо здолають «Партизан» у двох матчах другого раунду.