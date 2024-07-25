Перейменування вулиць у Харкові: письменники б'ють на сполох

«У його руках нині можливість завершити важливий етап деколонізації публічного простору української фортеці Харків», – Кіпіані про Синєгубова

У Харкові місцева влада замість того, щоб назвати вулиці на честь музиканта та актора Міська Барбари та Героя України Левка Лук'яненка, пропонує дати їм назви Привітна і Аерокосмічна. Відомі письменники України Оксана Забужко та Вахтанг Кіпіані зробили відповідну заяву.

«Звісно ж, гріє новина, що нарешті в Харкові будуть вулиці Йогансена, Семенка, Леоніда Ушкалова, але, на ласку Божу, чому в комісії «не стало путері» на нижню частину списку? чим завинив Василь Мисик, блискучий поет, яким Харків має пишатись на всі випнуті груди? Чим – покійний Місько Барбара, який тут жив, співав, грав, любив це місто як душу (лишив тому тексти-свідчення!), в ньому і в землю ліг, – а тепер провулок, замість його іменем, вирішили назвати, прости-Господи, «Привітним»», – пише Оксана Забужко.

Водночас Вахтанг Кіпіані заявив, що шукає можливості достукатися до очільника Харківської ОВА Олег Синєгубов: «У його руках нині можливість завершити важливий етап деколонізації публічного простору української фортеці Харків».

Письменник зазначає, що вчора Синєгубову рекомендували не називати вулиці на честь музиканта та актора Міська Барбари та автора Акту відновлення незалежності Левка Лук'яненка. Натомість пропонується назвати ці вулиці Привітна та Аерокосмічна.

«Це якесь плебейство, боягузство, втеча від реальності, відмова формувати саме українське топонімічне обличчя міста. Так, деякі вулиці відтепер носитимуть гарні людські назви. Вітаю друзів-харків'ян з цим і самого себе, бо тепер служу на Харківщині і мені не байдуже, кого і що ми вшановуємо. Так само поки підпису пана Синєгубова не дочекались Коновалець, Петлюра і інші провідники державницької ідеї. Це дуже погано. Глави ОДА можуть вписати себе в історію, а можуть вляпатися. Все одно прийде час і ми вшануємо героїв історії, культури, життя. Навіщо зараз під час війни чинити цьому опір? Не розумію», – наголосив Вахтанг Кіпіані.

Користувачі соцмереж підтримують думку письменників та активно коментують дописи.

Нагадаємо, що 24 липня 2024 року Харківська обласна військова адміністрація проголосувала за нові назви вулиць та станцій метро. Не знайшли підтримки імена Симона Петлюри, якого робоча група пропонувала на вул. Тархова, Василя Мисика (пропонували на його рідну вулицю Єсеніна), Міська Барбари (пропонували на провулок Кантемира).

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Закон прибирає чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою, встановлює чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл, закріплює на рівні закону процедуру найменування та перейменування населених пунктів, спрощує процедури встановлення меж населених пунктів тощо.