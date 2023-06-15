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Валерій Чалий Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

Перейменування вулиць. Є просте рішення проблеми

glavcom.ua
Чи варто витрачати час та зусилля на перейменування вулиць під час війни?
фото з відкритих джерел

Скільки імен справжніх Героїв ми ще взнаємо

Дивлюся, як громадськість та політики витрачають зараз купу часу на перейменування вулиць, площ, провулків у Києві. Витрачається багато енергії та ресурсів.

Пропоную комплексне і швидке рішення (не претендує на оптимальність, але все ж таки):

  1. Скласти список всіх доцільних відмін назв у зв’язку з декомунізацією, десовєтізацією та дерашизацією.
  2. Вулиці, на які врешті-решт прийшла історична справедливість тимчасово (а може й постійно) пронумерувати (така практика є в багатьох країнах). Скажімо, 7-а Лівобережна не так вже й погано звучить.
  3. Повернутися до питання нових назв з ретельним розглядом в кожному окремому випадку після війни.

Скільки імен справжніх Героїв ми ще взнаємо. І вони будуть мати набагато більше прав залишитися закарбованими в пам’яті людей та в назвах, аніж ті, навколо яких точаться зараз такі гарячі дискусії.

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Джерело
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Теги: декомунізація українці вулиця

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Валерій Чалий

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