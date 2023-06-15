Перейменування вулиць. Є просте рішення проблеми

Чи варто витрачати час та зусилля на перейменування вулиць під час війни?

Скільки імен справжніх Героїв ми ще взнаємо

Дивлюся, як громадськість та політики витрачають зараз купу часу на перейменування вулиць, площ, провулків у Києві. Витрачається багато енергії та ресурсів.

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Пропоную комплексне і швидке рішення (не претендує на оптимальність, але все ж таки):

Скласти список всіх доцільних відмін назв у зв’язку з декомунізацією, десовєтізацією та дерашизацією. Вулиці, на які врешті-решт прийшла історична справедливість тимчасово (а може й постійно) пронумерувати (така практика є в багатьох країнах). Скажімо, 7-а Лівобережна не так вже й погано звучить. Повернутися до питання нових назв з ретельним розглядом в кожному окремому випадку після війни.

Скільки імен справжніх Героїв ми ще взнаємо. І вони будуть мати набагато більше прав залишитися закарбованими в пам’яті людей та в назвах, аніж ті, навколо яких точаться зараз такі гарячі дискусії.