Вперше в історії українську бойову систему сертифіковано за стандартами НАТО

Наступним кроком стане введення сертифікованої системи Delta в експлуатацію Силами оборони

Українська бойова система Delta успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки. Таким чином вперше в історії України військову систему сертифікували за стандартами НАТО. Про це інформує Міністерство оборони.

Зазначається, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. За цей час відбувся аналіз 162 заходів захисту інформації, які використані в ній.

«Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Наступним кроком стане введення Delta в експлуатацію Силами оборони.

Delta – це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 17 липня, оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником Альянсу в Україні. Як повідомлялося, НАТО призначить свого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом.

Стало відомо, що стратегічний огляд оборонних закупівель, розробку якого координувало Міністерство оборони України, затверджено офіційно на саміті НАТО.

До слова, Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року, заявив президент Польщі Анджей Дуда.