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Чи потрібно змінювати паспорт після перейменування вулиць? Роз'яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи потрібно змінювати паспорт після перейменування вулиць? Роз'яснення
Роз'яснення стосується як паперових документів, так і у вигляді ІD-картки
фото з відкритих джерел

Українцям розповіли, чи потрібно змінювати документи для внесення нової назви вулиці

У рамках проведення декомунізації в Україні продовжують перейменовувати вулиці і про те, чи потрібно після цього міняти паспорт для внесення нової назви, розповідає Державна міграційна служба.

«Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (перебування)/зняте із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться», – йдеться у повідомленні.

Для власників паспорту у вигляді ІD-картки документ підтвердження місця проживання – це витяг з реєстру територіальної громади.

«Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу», – уточнили у ДМС.

Його можна отримати в органі реєстрації чи ЦНАП, а також згенерувати у мобільному застосунку «Дія» після електронної ідентифікації й автентифікації.

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Закон прибирає чинне з 1981 року радянське регулювання питань адмінтерустрою, встановлює чіткі процедури віднесення населених пунктів до категорії міст, селищ сіл, закріплює на рівні закону процедуру найменування та перейменування населених пунктів, спрощує процедури встановлення меж населених пунктів тощо.

Теги: паспорт українці вулиця Державна міграційна служба

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