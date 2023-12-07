Переносьте прання на нічні години: зверення уряду через дефіцит електроенергії

Шмигаль додав, що торгові центри, магазини, ресторани можуть знизити інтенсивність висвітлення вивісок та вітрин

Уряд та енергетики закликають «всіх і кожного знизити споживання електроенергії»

Аби запобігти запровадженню графіків відключень світла, українцям слідзнизити споживання електроенергії. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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В уряді зазначають, що зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій через хмарну погоду «привело до того, що в нашій енергосистемі зараз спостерігається дефіцит потужності».

Таким чином, «Укренерго» було змушене залучити аварійну допомогу з Європи. «Це екстрений захід, і не завжди гарантований», – наголосив Шмигаль.

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Очільник уряду наголосив, що уряд та енергетики закликають «всіх і кожного знизити споживання електроенергії». «Особливо з 9 до 19. Не включайте одночасно потужні електроприлади. Переносьте прання на нічні години. Вимикайте світло в приміщеннях, які не використовуєте», – йдеться в заяві.

Також Шмигаль додав, що торгові центри, магазини, ресторани можуть знизити інтенсивність висвітлення вивісок та вітрин, а підприємства – переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності.

«Усе це дозволить уникнути запровадження графіків відключень. Відповідальне споживання електроенергії кожного з нас – це світло для всіх», – заявив він.

За словами прем'єра, ремонтні бригади та енергетики продовжують відновлювальні роботи «24/7», а також українська сторона залучає допомогу партнерів, аби посилювати генерацію.

Нагадаємо, «Укренерго» попередило українців про важку ситуацію в енергосистемі.