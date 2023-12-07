«Укренерго» попередило українців про важку ситуацію в енергосистемі

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 408 населених пунктів

Для збалансування буде застосовано аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії та Польщі

В енергосистемі виник дефіцит. Про це повідомляє «Укренерго».

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«Сьогодні похолодання збільшило споживання. Це призвело до виникнення дефіциту в енергосистемі. Із 11 до 19:00 для збалансування енергосистеми буде застосовано аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії, Польщі», – йдеться в повідомленні.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

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«В енергосистеми склалась важка ситуація. Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні», – додали в «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні температура нижче прогнозованої.

Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 408 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше експерт розповів, що заважає вільному імпорту електроенергії у години дефіциту.

Також ЗСУ розкрили тактику російських ударів взимку.