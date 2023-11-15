Шмигаль анонсував збільшення зарплати освітянам

Наступного року на освіту буде виділено 179 млрд грн

В Україні працівникам освіти планують підвищити заробітну плату. Це станеться у 2024 році. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Osvita.

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Шмигаль зазначив, що наступного року на освіту буде виділено 179 млрд грн, що на 15% більше ніж у 2023 році.

«Закладаємо в бюджеті зростання зарплат учителів. Загалом виплати освітянам наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн», – пояснив він.

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Крім того зазначається, що будуть продовжені інші освітні програми. Зокрема, на облаштування укриттів витратять 2,5 млрд грн, на реформу Нової української школи – 1,5 млрд грн, модернізацію шкільних їдалень – 1,5 млрд грн, на нові шкільні автобуси – один мільярд гривень.

До того ж передбачено збільшення фінансування науки на 15%. Основний акцент буде зроблено на дослідження, що пов’язані з розвитком оборонно-промислового комплексу.

У кого з вчителів найменші зарплати у 2023 році

Найнижчі посадові оклади призначаються молодим вчителям без серйозного стажу роботи. Такі педагоги, за даними Міністерства освіти, станом на 2023 рік, отримують усього 5 699 грн. Однак в результаті мінімальна середня зарплата для вчителя без стажу все ж вища. Адже вони можуть розраховувати на виплату різноманітних надбавок.

Наприклад: за вислугу років – 627 грн (10% для молодих вчителів); за престижність праці – 1 254 грн; за сумлінну працю – 522 грн.

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Додаткові гроші надаються й за класне керівництво. За це до основної зарплати доплачують близько 1 300 грн. А якщо вчитель користується допомогою на оздоровлення у випадку надання щорічної відпустки, то педагогу ще нарахують 522 грн до зарплати. Тож, за даними МОН, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу роботи становить 10 574 грн.

Які максимальні зарплати у вчителів

Як свідчать дані порталу Всеосвіта найвищі зарплати отримують вчителі вищої категорії. Розмір їхніх зарплат коливається на рівні 21 тис. грн. Директори шкіл отримують не більше 23 тис. грн.