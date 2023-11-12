Енергетики ДТЕК повернули світло майже 40 тис родин після негоди

Фахівці енергокомпанії відновлюють лінії електропередач після негоди

Енергетики ліквідують наслідки негоди, котра лишила без світла мешканців Одеської та Київської областей 12 листопада. Протягом дня фахівці повернули світло 36 тисяч родин. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Про це повідомили в ДТЕК.

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В енергокомпанії зазначили, що відновили роботу 773 трансформаторних підстанцій у двох регіонах.

Всього повернули світло 25 тисячам родин Одещини та 11 тисяч у Київській області.

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Станом на 18:00 12 листопада без світла залишалися ще близько 3 тисяч родин. Енергетики зазначають, що продовжують роботи, однак негода триває, що може привести до нових відключень.

Як повідомляють в компанії, складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. В ДТЕК просять бути обережними та не нехтувати правилами безпеки та не наближайтися до ліній електропередачі.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», негода на Київщині в неділю 12 листопада спричинила відключення світла в кількох районах області. Без електроенергії залишилися тисячі сімей.

До слова, ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині.