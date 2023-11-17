Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів

Для генераторів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності

Кабінет міністрів спростив завезення в Україну енергетичного обладнання. Зокрема, це стосується генераторів та трансформаторів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Готуємось до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердили постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та трансформаторів», – заявив він.

За словами Шмигаля, для цього Кабмін призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

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«Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності», – додав він.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.