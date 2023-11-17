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Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів
фото ілюстративне

Для генераторів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності

Кабінет міністрів спростив завезення в Україну енергетичного обладнання. Зокрема, це стосується генераторів та трансформаторів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

«Готуємось до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердили постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та трансформаторів», – заявив він.

За словами Шмигаля, для цього Кабмін призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

«Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності», – додав він.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Теги: електроенергія Кабмін війна

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