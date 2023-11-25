Головна Київ Новини
search button user button menu button

Через обстріл центр Києва лишився без світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через обстріл центр Києва лишився без світла
Енергетики проводять роботи з відновлення електропостачання столиці
фото з відкритих джерел

Під час обстрілу на Київщині відключалися електролінії

Зранку 25 листопада під час масштабної дронової атаки на Київ у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу.

Триває обстеження для з’ясування причин.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок.

У Голосіївському районі Києва уламок ворожого дрона впав на чотириповерховий житловий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Теги: Київ Київщина безпілотник електроенергія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США
Київ став рідкісним безпечним місцем в Україні, яка веде війну – Politico
20 листопада, 11:30
Пожежа на Подолі
У Києві спалахнула пожежа на Подолі (відео)
18 листопада, 10:59
Винуватиця ДТП разом зі знайомим, який також перебував в автомобілі, зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди
ДТП з двома загиблими: суд обрав запобіжний захід водійці Audi
17 листопада, 17:22
Правоохоронці проводять перевірку щодо законності діяльності благодійного фонду
Столична поліція відкрила справу проти волонтерського фонду, який підозрюється у шахрайстві
17 листопада, 12:32
Потерпілий внаслідок падіння дерева отримав черепно-мозкову травму, закритий перелом правої лопатки, перелом зубів
Комунальники заплатять велику компенсацію киянину, якого 10 років тому травмувало дерево
13 листопада, 11:26
Окупанти атакували Київ балістичною ракетою
Військові встановлюють тип ракети, якою РФ вдарила по Києву
11 листопада, 11:20
Ракети впали в полі
На Київщині є прильоти ракет: влада повідомила про наслідки
11 листопада, 09:59
1 листопада, військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним Да Вінчі могло б виповнитися 28 років
Столична влада визначилася із районом, де з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі
9 листопада, 14:04
Жодних небезпечних предметів чи речовин поліцейські в рамках перевірки не знайшли
У Києві студенти «замінували» власний коледж: стала відома причина
26 жовтня, 21:44

Новини

«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару
«Шахед» зруйнував дитсадок у столиці: відео наслідків удару
Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)
Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
Повітряні сили уточнили кількість збитих «Шахедів» у Києві та області
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
Енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Стали відомі наслідки дронової атаки на Київщину
Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих
Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
61K
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
42K
Ревізори вийшли на гірськолижну трасу. А там… Коломойський!
18K
Поляки масово вбачають загрозу в українських брендах: результати соцопитування
15K
Україна знайшла спосіб, як пришвидшити рух транспорту на заблокованому кордоні
12K
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Сьогодні, 09:02
Ворог підключив авіацію до штурмів на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 08:05
Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 05:15
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
Сьогодні, 00:05
Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК
Вчора, 16:27
«Метінвест» Ахметова передав ЗСУ засоби радіоелектронної боротьби
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua