Через обстріл центр Києва лишився без світла

Під час обстрілу на Київщині відключалися електролінії

Зранку 25 листопада під час масштабної дронової атаки на Київ у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина – пошкодження внаслідок обстрілу.

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Триває обстеження для з’ясування причин.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

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Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок.

У Голосіївському районі Києва уламок ворожого дрона впав на чотириповерховий житловий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.