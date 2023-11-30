Дефіцит в енергосистемі: «Укренерго» залучило аварійну допомогу з інших країн

Ситуація в енергосистемі України залишається складною

Унаслідок стрімкого зростання споживання електроенергії НЕК «Укренерго» залучило аварійну допомогу від Румунії та Польщі. Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький в етері телемарафону.

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«Ситуація в енергосистемі України залишається складною. На півдні все ще тривають відновлювальні роботи в мережі, пошкодженій через негоду. Водночас після загоєння знеструмлених населених пунктів стрімко зростає споживання. Це створює додаткове навантаження на енергосистему», – розповів Кудрицький.

За його словами, було зафіксовано стрімке зростання споживання електроенергії після того, як людям повернули світло. Люди почали досить інтенсивно споживати електроенергію, після її тривалої відсутності.

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Через дефіцит Україна була змушена залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії, щоб збалансувати енергосистему.

Нагадаємо, із 13:00 29 листопада в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів.

Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

Раніше Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло.