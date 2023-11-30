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Дефіцит в енергосистемі: «Укренерго» залучило аварійну допомогу з інших країн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дефіцит в енергосистемі: «Укренерго» залучило аварійну допомогу з інших країн
В Україні зафіксовано стрімке зростання споживання електроенергії
фото з відкритих джерел

Ситуація в енергосистемі України залишається складною

Унаслідок стрімкого зростання споживання електроенергії НЕК «Укренерго» залучило аварійну допомогу від Румунії та Польщі. Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький в етері телемарафону.

«Ситуація в енергосистемі України залишається складною. На півдні все ще тривають відновлювальні роботи в мережі, пошкодженій через негоду. Водночас після загоєння знеструмлених населених пунктів стрімко зростає споживання. Це створює додаткове навантаження на енергосистему», – розповів Кудрицький.

За його словами, було зафіксовано стрімке зростання споживання електроенергії після того, як людям повернули світло. Люди почали досить інтенсивно споживати електроенергію, після її тривалої відсутності. 

Через дефіцит Україна була змушена залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії, щоб збалансувати енергосистему. 

Нагадаємо, із 13:00 29 листопада в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту – стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів.

Водночас електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів: сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті.

Раніше Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло.

Теги: електроенергія Україна Укренерго

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