Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перевірка укриттів: непридатна п’ята частина бомбосховищ (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перевірка укриттів: непридатна п’ята частина бомбосховищ (фото)
В Україні триває рейд по укриттях
фото: МВС України

Станом на 3 червня правоохоронці, рятувальники та представники місцевої влади перевірили понад 4800 укриттів в Україні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків», — зазначив міністр.

Клименко повідомив, що понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.

5 фото
На весь екран
фото: МВС

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. 

Чотирьом фігурантам справи, що пов'язана з загибеллю людей біля зачиненого укриття в Києві, повідомлено про підозру.

Уряд України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в країні

Читайте також:

Теги: укриття Україна війна МВС Ігор Клименко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко: «І маленька довідка: з 10 глав районів 9 у нас- представники від «Слуги народу»
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
Вчора, 13:41
Для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету
Для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету
Вчора, 16:38
Поліклініка в Києві, де було зачинене укриття
Трагедія біля укриття в Києві: чиновники та охоронець отримали підозри
Вчора, 21:52

Події в Україні

Зеленський: Деякі країни НАТО наскільки бояться РФ, що не хочуть бачити Україну в Альянсі (відео)
Зеленський: Деякі країни НАТО наскільки бояться РФ, що не хочуть бачити Україну в Альянсі (відео)
Перевірка укриттів: непридатна п’ята частина бомбосховищ (фото)
Перевірка укриттів: непридатна п’ята частина бомбосховищ (фото)
Путін вкотре визнав, що боїться
Путін вкотре визнав, що боїться
У Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ
У Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ
Окупанти зруйнували в Бахмуті будинки з муралом «Сім’я» (фото)
Окупанти зруйнували в Бахмуті будинки з муралом «Сім’я» (фото)
США пояснили, чому виступають проти припинення вогню в Україні
США пояснили, чому виступають проти припинення вогню в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
13K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
8739
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
8235
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
8153
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7916
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту