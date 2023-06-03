Перевірка укриттів: непридатна п’ята частина бомбосховищ (фото)

В Україні триває рейд по укриттях

Станом на 3 червня правоохоронці, рятувальники та представники місцевої влади перевірили понад 4800 укриттів в Україні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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«Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків», — зазначив міністр.

Клименко повідомив, що понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.

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фото: МВС

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття.

Чотирьом фігурантам справи, що пов'язана з загибеллю людей біля зачиненого укриття в Києві, повідомлено про підозру.

Уряд України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в країні.