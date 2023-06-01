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У Києві лунають вибухи, працює ППО (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві лунають вибухи, працює ППО (оновлено)
У Києві та області фіксується загроза ракетної атаки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місті триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях

У ніч на 1 червня у Києві приблизно після 2:55 пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

За інформацією Київської міської військової адміністрації, у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу ракетної атаки на регіон.

«У регіоні вже працюють сили ППО. Закликаємо не знімати роботу наших захисників та не викладати в мережу! Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях до відбою або дотримуйтеся правила «двох стін», – нагадало відомство.

Оновлено

Мер столиці Віталій Кличко заявив про виклик у Дніпровському районі столиці. 

У Києві лунають вибухи, працює ППО (оновлено) фото 1
скриншот: Telegram / Віталій Кличко

Зазначимо, що в місті та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершилася 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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Теги: вибух Київ Київщина тривога

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