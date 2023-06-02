Трагедія біля укриття в Києві: чиновники та охоронець отримали підозри

Поліклініка в Києві, де було зачинене укриття

На місці події слідчі вилучили службову документацію

Чотирьом фігурантам справи, що пов'язана з загибеллю людей біля зачиненого укриття, повідомили про підозру. Про це повідомляє Національна поліція України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Фігурантам інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та залишення у небезпеці, що спричинило смерть осіб», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські повідомили, що вони опитали очевидців, потерпілих та персонал медустанови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

«У ході досудового розслідування у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі затримали чотирьох осіб: першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медзакладу», – додали в поліції.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.