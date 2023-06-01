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Поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поліція арештувала охоронця поліклініки у столиці, біля якої загинули люди
Через закриті двері поліклініки люди не змогли пройти в укриття
фото: Укрінформ

Охоронець поліклініки розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері

У Києві поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. Про це повідомляє NV.

«Охоронця з укриття у поліклініці Деснянського району арештували», – повідомляє видання. 

За словами мешканців сусідніх будинків, це не перший подібний випадок. За останній місяць охоронець поліклініки розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.

Також до поліклініки в Деснянському районі, біля якої загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці.

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Теги: Київ дитина поранення влада поліція укриття бомбосховища

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