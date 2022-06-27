Київ визначився, хто відремонтує знищені рашистами багатоповерхівки

26 червня окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які потрапили у багатоповерховий будинок, є жертви та постраждалі

Кабмін виділив 200 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій у столиці

Київська міська військова адміністрація визначилася з фірмою, яка відремонтує пошкоджені столичні будинки внаслідок обстрілів російської армії. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомив директор департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Борис Работнік.

За його словами, виконувати будівельні роботи буде комунальне підприємство з питань житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

«Після виготовлення актів обстеження із зафіксованими пошкодженнями, розроблення проєктів відновлювальних робіт, проведення експертизи та їх затвердження буде визначено необхідний пооб’єктний обсяг фінансування та проведення будівельно-монтажних і відновлювальних робіт по всіх пошкоджених об’єктах у Києві внаслідок воєнних дій Російської Федерації», – пояснив посадовець.

Борис Работнік додав, що Київська міська військова адміністрація затвердила програму робіт із обстеження 360 об’єктів столиці, пошкоджених від російських обстрілів. Цим питанням займається комунальне підприємство «Київекспертиза».

(для перегляду натисніть на зображення)



Крім цього, постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської ради затвердила перелік потенційно аварійно небезпечних об’єктів, до складу якого ввійшло 11 багатоповерхових житлових будинків.

Нагадаємо, що в Україні триває 124-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 31 травня Кабінет міністрів виділив 200 млн грн Київській міській державній адміністрації для ліквідації наслідків бойових дій у столиці. Гроші з резервного фонду державного бюджету буде спрямовано на відновлення об’єктів незалежно від форми власності.

26 червня окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.