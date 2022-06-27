Україна створить «білий список» російських артистів: хто увійде

Потрапити у «білий список» артисти з Росії можуть самі, якщо виконають низку вимог

Розгляд заяви про включення до Переліку визначатиме Служба безпеки України за погодженням Мінкульту

Верховна Рада анонсувала, що в Україні створять окремий список росіян, які начебто підтримують Україну у війні, тому їхні пісні можуть обійти заборону.

У пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики зазначають, що потрапити у «білий список» артисти з Росії можуть самі, якщо виконають низку вимог. Вони будуть розглянуті лише у тому випадку, якщо російські селебретіс засуджують військову агресію РФ та підтримують суверенітет України.

«Закон передбачає зокрема створення так званого «білого списку» російських артистів – переліку музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України. До Переліку включаються російські виконавці, зокрема ті, що беруть участь у гастрольних заходах», – йдеться у повідомленні.

Втім, можуть бути винятки, які визначатиме Служба безпеки України за погодженням Мінкульту: «Виняток із переліку може здійснюватися також на підставі подання РНБО, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення або МКІП, яке направляється до СБУ для обробки та прийняття рішення». Також пресслужба зазначила, що СБУ залишає за собою право не пояснювати російським артистам причину відмови у включенні їх до «білого списку» чи виключення з нього.

Вимоги, аби потрапити у «білий список»:

заява встановленої форми;

декларація на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах із закликом до РФ припинити агресію проти України;

надати згоду на публікацію відповідної декларації;

утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України.

Форму, зміст, порядок подання та розгляд заяви про включення до Переліку визначатиме Служба безпеки України за погодженням Мінкульту.

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що втратив Максим Галкін через підтримку України.