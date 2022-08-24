Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 

На кадрах видно, що жінку аж підкинуло в повітрі

ДТП сталася на пішохідному переході

24 серпня, на День Незалежності, у столичних пабліках з'явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Правди. На кадрах зафільмовано, як зіткнулися автомобіль Skoda та велосипедистка.

ДТП сталася на пішохідному переході, коли перемикали сигнали світлофора.



Від удару жінку-велосипедистку підкинуло в повітря.

Раніше у столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів.

Перед цим, 11 липня на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці сталось ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули.