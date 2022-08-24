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Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 
На кадрах видно, що жінку аж підкинуло в повітрі 
скріншот із відео

ДТП сталася на пішохідному переході 

24 серпня, на День Незалежності, у столичних пабліках з'явилося відео моменту дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Правди. На кадрах зафільмовано, як зіткнулися автомобіль Skoda та велосипедистка.

ДТП сталася на пішохідному переході, коли перемикали сигнали світлофора.  


Від удару жінку-велосипедистку підкинуло в повітря. 

Раніше у столиці трапилася масштабна автомобільна аварія, внаслідок якої отримали серйозні пошкодження сім транспортних засобів. 

Перед цим, 11 липня на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці сталось ДТП. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів обидва водії загинули.

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Теги: аварія Київ

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