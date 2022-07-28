Смертельна аварія в Запоріжжі: двоє загиблих, багато травмованих (фото)

Водій був тверезий, його затримано

BMW зім'яв припарковані авто і збив шістьох людей

У Запоріжжі 28 липня 30-річний водій автомобіля BMW врізався у припарковані автомобілі, які знесли групу людей на узбіччі: двоє людей загинули, ще четверо травмовані. Про це повідомила поліція Запорізької області.

Сьогодні близько 13 години водій автомобіля BMW 1992 року народження рухався вулицею Європейською.

В процесі керманич різко змінив напрямок руху транспортного засобу вправо та скоїв наїзд на припарковані п’ять автомобілів.

«В результаті ці легковики зазнали механічних ушкоджень і зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі. Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці події. Наразі його особисті дані встановлюються», – йдеться в повідомленні.

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Ще п’ятеро громадян віком від 25-ти до 50-ти років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.

В медичному закладі чоловік 1972 року народження від отриманих травм помер.

За даними експертизи водій тверезий. Його затримано.

Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Запоріжжі вдень 28 липня сталася страшна ДТП на вулиці Європейській, що на Космічному житловому масиві.

За попередньою інформацією, водій BMW на високій швидкості зім'яв кілька автівок, після чого виїхав на узбіччя і зніс комунальників, які косили траву.