Під Мелітополем горить військова база рашистів

Видніється чорний дим

Мешканці Мелітополя почули близько 25 вибухів. За попередньою інформаціює горить військова база окупантів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«За інформацією місцевих мешканців горить база військової частини ДСНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі. Зі сторони бази окупантів видніється густий чорний дим.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів. В окупованому Мелітополі завдано масивного удару в районі аеродрому. Саме там базувалися окупанти.

Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили базу російських загарбників у Таврійську на Херсонщині.

Вчора стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників. Сьогодні зранку боєприпаси ще досі детонували.

До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.



