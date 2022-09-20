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В окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі рашисти заарештували підлітків, які співали гімн України (відео)
фото з відкритих джерел

Юнаки вийшли у центр міста на площу Свободи в темний час доби

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники заарештували підлітків, які у центрі міста на площі Свободи в темний час доби співали Гімн України. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті – бути», – написав Андрющенко.

Він опублікував телесюжет ворожих ЗМІ про арешт маріупольських підлітків.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині мешканці влаштували черговий мітинг. Люди покинуті напризволяще в центрі Лівобережжя без води та електрики. 

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Теги: арешт місто мітинг радник Маріуполь гімн

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