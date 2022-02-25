Під ударом житлова інфраструктура – Банкова розповіла про атаку окупантів з повітря

Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а

Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а

Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а

Столиця України пережила друге в історії бомбардування

Сьогодні від 4-ї ранку ворог продовжив наносити удари з повітря різним територіям і містам України. Зокрема під атакою Київ. Про це розповів Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Двічі в історії наша столиця переживала бомбардування у такий час і такого характеру. Як у 1941 році, так і зараз, нападник може отримати лише ненависть людей і нічого більше», – сказав Михайло Подоляк.

Радки глави Офісу президента також зауважив, що сили нашої протиповітряної оборони збили частину літальних апаратів і ракет над столицею.

«Мішенями для Росії є не тільки військові та інші об'єкти, які мають стратегічне значення. Також під ударом житлова та соціальна інфраструктура», – пояснив Подоляк.

Крім того, він повідомив, що наслідки уражень і падіння уламків оперативно ліквідовується, а також наголосив на необхідності для громадян перебути в укриттях, поки триває повітряна тривога.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.