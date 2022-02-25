У Київ привезли додаткову зброю для бійців тероборони

Вже добу Україна стримує наступ окупантів

Військові завозять до столиці додаткову зброю для бійців територіальної оборони, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Завозять в Київ додаткову зброю. Зранку 25 лютого. Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони. Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10. Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9. Оболонський б-н, вул.Полярна 20, (завод генераторів)», – ідеться в повідомленні.

Підтвердив це і командувач Територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін.

«Вже добу Україна стримує наступ окупантів. Ворог отримав по зубах і його бліцкриг не вдався. Нам критично протриматися цю ніч і наступні дні. Важливо чинити тотальний опір агресору, посилити наші Збройні сили, які героїчно боронять нашу землю», - зазначив Галушкін.

Він додав, що до Києва та інших міст України завозять додаткові партії зброї та боєприпасів. Тому буде чим зустріти ворога.

«Приходьте і ставайте до лав територіальної оборони. Усі процедури спрощено, потрібен лише паспорт і код та бажання захистити нашу Україну. Тож до зброї! Вистоїмо і переможемо», – закликав Галушкін.

25 лютого путінські окупанти обстріляли Київ, ймовірно крилатими або балістичними ракетами. Вибухи було чути близько 04:22 в багатьох районах столиці.

Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію з різних медіа, які посилаються на американську розвідку. «Наразі такі удари розглядаються, як «ймовірні». Варто зауважити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю», – заявив Арестович.

За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський. Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.