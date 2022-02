Окупанти готуються до масштабного бомбардування Києва – Anonymous

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомляє, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва. Про це йдеться в заяві угруповання в Twitter.

«Російські збройні сили готують масштабне бомбардування столиці», – заявляють в мережі.

The Russian armed forces are preparing a large-scale bombing operation in the capital of #Ukraine.