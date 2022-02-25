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    Окупанти готуються до масштабного бомбардування Києва – Anonymous

    Військовий експерт Олексій Арестович вважає, що&nbsp;нічні удари по Києву &laquo;ймовірні&raquo; - Окупанти готуються до масштабного бомбардування Києва – Anonymous
    Військовий експерт Олексій Арестович вважає, що нічні удари по Києву «ймовірні»
    фото з відкритих джерел

    Хакери зламали сайт міністерства оборони РФ

    Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомляє, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва. Про це йдеться в заяві угруповання в Twitter.

    «Російські збройні сили готують масштабне бомбардування столиці», – заявляють в мережі.

    Раніше деякі ЗМІ, посилаючись на дані розвідки США, повідомляли, що РФ має намір почати авіаудари по Києву починаючи з 03.00 за київським часом, проте цієї інформації досі немає підтвердження в мережі.

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію з різних медіа, які посилаються на американську розвідку. «Наразі такі удари розглядаються, як «ймовірні». Варто зауважити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю», – заявив Арестович.

    За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

    На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

    Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

    Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

    До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

    Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.

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    Теги: Росія окупанти Київ кібератака війна Міноборони РФ агресія інтернет Україна хакер
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    Окупанти готуються до масштабного бомбардування Києва – Anonymous